В «Динамо» объяснили отсутствие Шунина в заявке на матч с ЦСКА
Пресс-служба «Динамо» объяснила отсутствие вратаря Антона Шунина в заявке на матч заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«Прошедшую неделю Антон Шунин тренировался в общей группе с небольшими ограничениями. После консультаций с медицинскими штабами «Динамо» и сборной России тренеры решили не рисковать здоровьем нашего вратаря в преддверии чемпионата Европы», — говорится в сообщении в официальном Twitter бело-голубых.
Прошедшую неделю Антон Шунин тренировался в общей группе с небольшими ограничениями. После консультаций с медицинскими штабами «Динамо» и сборной России тренеры решили не рисковать здоровьем нашего вратаря в преддверии чемпионата Европы#ДинамоЦСКА https://t.co/fjGsUlh3r4— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) May 16, 2021
В сезоне-2020/21 Шунин провел за «Динамо» 30 матчей во всех турнирах. 34-летний голкипер пропустит вторую игру подряд — он не принимал участия в матче с «Локомотивом» (0:0) в 29-м туре чемпионата России.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи — в 14.00.
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Методология
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