«Рубин» и «Спартак» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в субботу, 23 августа. Игра состоится на «Ак Барс Арене» в Казани, начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. С ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Спартак» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире встречу москвичей и казанцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В марте «Рубин» победил «Спартак» со счетом 2:1 в матче РПЛ-2024/25. После пяти туров РПЛ-2025/26 «Рубин» набрал 10 очков, «Спартак» — пять.