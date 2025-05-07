КДК РФС отменил красную карточку Карраскаля

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет отменил красную карточку полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, который был удален с поля за агрессивное поведение в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«Рассмотрели удаление футболиста Карраскаля. Футбольный клуб «Динамо» попросил отменить красную карточку. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) для экспертизы, на основании которой должны были принять решение. Решение: судья ошибочно удалил Карраскаля. На основании этого мы приняли решение отменить красную карточку», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Во втором тайме Карраскаля удалили с поля за то, что он ударил соперника по лицу. Эта игра стала первой для «Динамо» после ухода чешского тренера Марцела Лички.