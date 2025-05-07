Футбол
7 мая, 15:18

КДК РФС отменил красную карточку Карраскаля

Камила Абдурахманова
корреспондент
Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет отменил красную карточку полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, который был удален с поля за агрессивное поведение в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«Рассмотрели удаление футболиста Карраскаля. Футбольный клуб «Динамо» попросил отменить красную карточку. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) для экспертизы, на основании которой должны были принять решение. Решение: судья ошибочно удалил Карраскаля. На основании этого мы приняли решение отменить красную карточку», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Во втором тайме Карраскаля удалили с поля за то, что он ударил соперника по лицу. Эта игра стала первой для «Динамо» после ухода чешского тренера Марцела Лички.

Источник: ТАСС
Хорхе Карраскаль
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Артур Григорьянц
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
СМИ сообщили о повторном повреждении в Польше железной дороги до Украины
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
В Кремле выразили надежду на проведение саммита между РФ и США
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Каспийский берег

    Опять не так. Чемпион России - это звание. Обладатель кубка - это звание. Это два трофея. 1 место и кубок да. Все остальное не важно. Да...когда были ЕК борьба за места была понятна. В данный момент отстраниения есть только первое место и кубок. Остальное....неудачники. Мне лично после Махачкалы стало понятно что Спартак не претендует на золото..поэтому плевать...2 место или 6. Вот проиграют Ростову...да.....другое дело.

    12.05.2025

  • sergey stepanov

    Прекрасно знаю. как пишется дефективный, но писал поздно уставший и не мог отредактировать пост свой. Привык больше писать ручкой. а не на кнопеки жать, Это сейчас молодёжь грамотнее печатает, чем пишет. Тем более сейчас идёт автоматическое исправление ошибок. Ещё раз говорю, торопился не стал испрравлять, но ты правильно понял, кем являешься. Комментировал Григорьянц эти решения, карточки отменяет тоже КДК, так что писалось о нём., а ты как был чепушилой, которая в каждой бочке затычка, так им и остался! Иди устав учи новый!

    10.05.2025

  • Sinaron

    Марковка, пидарон это исключительно ты. И докажи, что ты мужчина. Я же вижу в тебе плаксу и истеричку )))

    10.05.2025

  • Игорь Малышев

    Ввалилка не выросла.

    08.05.2025

  • légionnaire

    Тогда чемпионом Ахмат будет)

    08.05.2025

  • ONIKAN2013

    Свиньи не могут вверх смотреть, только под копыта.

    08.05.2025

  • ONIKAN2013

    Тогда и очки всем обнулить. Кто больше наберёт за три тура, тот и чемпион. Голосуем?

    08.05.2025

  • ONIKAN2013

    Ты что, хову вызвал на соревнование, кто глупее комментарий оставит?

    08.05.2025

  • ONIKAN2013

    Да он только прикидывается проводницким, а на деле за секту. Просто стыдно в открытую болеть за такой позорный клуб.

    08.05.2025

  • анатолий еремин

    Ну кубок это кубок.причем он переходящий..а чемпионат ,та же медалька которую ты просил не упоминать.только позолоченого цвета да побольше призовых,вот и все чем отличается 1 от 3.да и от 10 тоже,особенно сейчас,этовсе по твоей теории.

    08.05.2025

  • _моро

    маррррковкииин, чморик - дед твой, что начал род шизиков, ибо нормальный человек не будет писать тот бред, что ты регулярно здесь выдаешь) над тобой ржут тут все, как над немощным памперсом) прикинь, я шизиком назвал тебя за написанное, а ты оскорблять типа полез, за несогласие со мной)

    08.05.2025

  • Artorixus

    Так это другое. Морда не та. Вот если бы он засветил в глаз гл. судье, то тогда бы... да и то не факт, что не отменили бы кр.к. А так, оказывается футбол уже не игра хулиганов по правилам, но где то рядом с регби, что изначально была придумана как игра джентельменов без правил.

    08.05.2025

  • Каспийский берег

    А мое мнение должно совпадать с твоим?! Чемпионат и кубок это трофеи. Что такое третье место? И чем оно отличается от 10? Ответить в состоянии? Медальки не упоминать.

    08.05.2025

  • lvb

    ДефЕкт это ты, неграмотный))), армяский лошок))) Что может коррумпировать Григорьянц, он обычный исполнитель при Дюкове. И ЭСК Григорьянцу не подчинено. Так шо, дебильный, ты ЛОХ)

    08.05.2025

  • Роман Морковкин

    Игорях, со столетним юбилеем! Извини, но в этот раз обойдёмся без подарков: золотишко, можно считать, уже уплыло, в кубке ввалим вам по накатанной. :hugging:

    08.05.2025

  • Роман Морковкин

    Просрался?

    08.05.2025

  • Роман Морковкин

    Пидарон, объясни, пожалуйста, почему ты обращаешься ко мне в женском роде? У тебя сложности с определением и различием мужского и женского пола и рода?

    08.05.2025

  • Роман Морковкин

    Чморик, искренне сочувствую тебе. Но позволь хоть немного обнадёжить. Несмотря на то, что шизофрения является весьма сложным и, как правило, хроническим заболеванием, а самое ужасное, что неизлечимым, помочь больному всё-таки можно. Своевременное обращение к хорошему врачу может значительно облегчить течение болезни и нивелировать симптомы, в некоторых случаях сведя их к минимуму. Какого типа у тебя недуг? Надеюсь, ты не держишь это в себе, а давно обратился за помощью? Если так, то какие методы пробовали в отношении тебя?

    08.05.2025

  • _моро

    шизик

    08.05.2025

  • Дикий Мяв

    бот хренов

    08.05.2025

  • Дикий Мяв

    Сектанты в календарь уже не смотрят? Игра с Краснодаром через 2 матча, КК минус 1 игра. Пусть бы оставляли, причем тут Газпром и Краснодар, что за бред!

    08.05.2025

  • sergey stepanov

    Ксати Ащот Зачатурянц и притащил Каманцева, который не судил, да и в футбол не играл и правил точно не знает, ни игровых. ни судейских, но знает, как юрист. добывать бабки!

    08.05.2025

  • sergey stepanov

    Дефиктифный брысь отсель! Григорянц КДК из армяского Сочи корумпировал всех!

    08.05.2025

  • Игорь Малышев

    Тогда почему Дюков не сохранил Вендела перед сверхважным в плане имиджа матчем со Спартаком? Ну, если это так просто работает, а?

    07.05.2025

  • Игорь Малышев

    Как у среднестатистического хохла во всём виноват Путин, у спартачей во всём виноват Газпром.

    07.05.2025

  • Bodo Rudwaleit

    К матчу с Краснодаром будут во всеоружии. Да и деньжат газовые подбросят. :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    07.05.2025

  • nekony

    Дурачка из себя не строй.

    07.05.2025

  • evmedin

    07.05.2025

  • Правдобур

    Вообще то Карась отмахнулся после того как нап врезался в него и схватил за майку!! Это по Желтой каждому!

    07.05.2025

  • SpartakSirius

    ВТБ видимо немало занесли

    07.05.2025

  • Правдобур

    07.05.2025

    Привет! Впереди концовка чемпа котор вызывет много споров о голах и нарушениях. Предлагаю вместе смотреть матчи по Тв и он-лайн обсуждать их в Скайпе, слушая коменты Чердака и Шняги. Будет интересно, весело и полезно для нас. Я набираю группу из болел разных команд для объективности. Приглашаю прямо сейчас в Скайп мой Акк - otcydeti Плюсаните кто согласен и Пишите свои акки как в СЭ чтобы было понятно кто есть кто!

    07.05.2025

  • ura1956

    Муйня какая...

    07.05.2025

  • Динамов

    Кстати да - Карраскаль в полузащите это редкостно бесполезный игрок. Мне думается, что его надо или пробовать ставить на позицию нападающего в пару к Гладышеву, или продавать.

    07.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Если красную отменяют,то жёлтую не дают.Отменить могут,дать-нет.

    07.05.2025

  • lvb

    Степашка, ты лох). Если Мажич с Каманцевым армяне.. то ты дурилка картонная. Иди матчасть учи, бездарь. БГГГГ

    07.05.2025

  • lvb

    ЭСК канешь казлы вонючие, тупые скайповые(ноне уже тимсовые)) "иксперды". Формулировка из протокола точная"«за агрессивное поведение, удар соперника рукой в лицо во время игры»(с) Гнать теми самыми, ссаными, вместе с Мажичем и Каманцевым. Пусть Дюков наконец прикроет эту шарашку или передаст ее РПЛ. Сейчас ЭСК токсичное, до отвращения)

    07.05.2025

  • hattabych

    Иногда судья не меняет решение.

    07.05.2025

  • анатолий еремин

    Ну так если судить по вашему сейчас и первое место не нужно,да и вообще зачем играть.Кубок второстепенный турнир не нужен, в еврокубках не играем ,сборная не нужна. Что вы тогда разоряетесь на ветках? Футбол он всегда футбол,интересен даже во дворе.

    07.05.2025

  • légionnaire

    ну то ли дело невинный Барриос, как его то тащат в концовке стоит отдельных мемуаров

    07.05.2025

  • dinela

    Конечно,жарко будет,курточки снимем!

    07.05.2025

  • SPT

    в PlayStation

    07.05.2025

  • SPT

    А давайте новую опцию - последние три тура карточки не считаются!?

    07.05.2025

  • Динамов

    А почему жёлтая Карраскалю, а не его сопернику за симуляцию и умышленное подставление лица под руку Карраскаля (опасная игра соперника - это как голову низко если футболист опустит, то его накажут с формулировкой опасная игра, типа опасная игра для самого себя - так и этот соперник, он умышленно подставил голову под руку просто мимо пробегающего Карраскаля).:upside_down:

    07.05.2025

  • Динамов

    Карраскаль просто мимо пробегал, а игрок команды соперника коварно подставил своё лицо под руку Карраскаля, который его даже не видел - а если не верите мне, то даже ненавидящие Динамо комментаторы матча сказали то же самое, что мол игрок соперника хитрец-молодец)))

    07.05.2025

  • zel_co

    Тем интереснее будет смотреть, если ещё Тюка восстанет. Затмим полуфнал ЛЧ!!!!

    07.05.2025

  • shpasic

    "вторую желтую дали не тому" - это про неудаление Рябчука в матче Спартак - Зенит что ли?)

    07.05.2025

  • shpasic

    а prozas считает иначе.

    07.05.2025

  • Sinaron

    Марковка, ты с дуба рухнула?

    07.05.2025

  • Jackson 57

    Это не свиноматочный. Этот ещё хуже - шпаломаточный. Буратино, короче...

    07.05.2025

  • Vitamin007

    Наоборот, нашим надо по красной каждый раз выдавать))) Играть начинают!

    07.05.2025

  • légionnaire

    в 2050 году, да. Когда 3я мировая окончится и радиация спадет

    07.05.2025

  • légionnaire

    не каждую, некоторым даже ошибочную не отменяли (вторую желтую дали не тому, но здесь столетнее серебришко на кону)

    07.05.2025

  • Andrei Shulga

    :grin:А надо было миндаль и а Думу!

    07.05.2025

  • Rawalex

    Там наверняка была ещё строчка про "уважаемых" людей из руководства РПЛ и Буков, которые очень хотят хорошую кассу на последних турах собрать и надо им помочь создав интригу.

    07.05.2025

  • спас

    А теперь, как его бишь Караскаль или..., в суд на судью, за моральный ущерб. Ведь как хотелось играть (в мро ду дать), ой хотелось, а он подлый (судья) удалил...

    07.05.2025

  • Rawalex

    Это никого не удивит. Телят так открыто натягивают на чемпионство, что уже всем пох на судейские подарки в их матчах.

    07.05.2025

  • Rawalex

    Идиот. Неделю назад в полуфинале кубка вратарь ЦСКА умышленно ударил локтем игрока Зеннита в штрафной. Игрок Зенита вратаря не атаковал. Это 101% желая и пенальти но свитун и ВАР внезапно ослепли. Бекхэм на ЧМ-98 за гораздо меньшее получил красную.

    07.05.2025

  • Як Цидрак

    Динамо попросило отменить, мы пошли навстречу, я правильно понял текст?

    07.05.2025

  • Игрок

    Постоянно тормозит атаку, занимается ненужной возней с мячем в центре поля. Соперник в это время насыщает оборону.

    07.05.2025

  • Rawalex

    сударь, вы клинический идиот.

    07.05.2025

  • Rawalex

    С нашим судейством творится какой то грёбаный цирк без "гр". Не люблю поросят и желаю им знатно влететь Динаме на потеху публике, но это вообще как? Карраскаль граблей отмахнулся, где его никто не трогал и попал по лицу соперника. По правилам красная, как это можно отменить? Помните удаление Бекхэма на ЧМ-98? Он тоже тогда легонько ножкой дрыгнул:grin: но был моментально удалён без всякого ВАРа. Судейство в РПЛ окончательно превратилось в фарс. Это больше не спорт, это спортивное шоу, вроде танцев различного сброда на льду. Тьфу:face_vomiting:

    07.05.2025

  • 2Палыч2

    Ну,да,опять заговор Газпрома!У вас,свиноматочных,крышняк точно съехал.Хотя, понятно,столько лет участвовать в т.н. "золотой гонке" и, как всегда,в самый решающий момент оказаться в ...опе - от этого и возникает вялотекущая шизофрения.Пейте бром,врачи рекомендуют...

    07.05.2025

  • андрей михайлович

    А если бы Динамо не выиграло?! Как судят команду это пипец, в мкаждом матче судейский скандал!

    07.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    И здесь майское перемирие.

    07.05.2025

  • hovawart645

    Так далеко "Армян-дисциплин" не заглядывает!)

    07.05.2025

  • hovawart645

    Ты, либераст, достал уже своей хренью воду мутить! Здесь спорт обсуждают, отдыхают люди от политики!

    07.05.2025

  • Роман Морковкин

    Хи-и. Но админресурса нет, в глаза не видели. Особенно пользователь ЮЮ, который в доброй четверти своих комментариев, прямо таки в горло цепляется, ищет - не видит, как же он выглядит этот админресурс. :hugging: Ну, конечно же, это всего лишь совпадение и придворные ни в коем случае не хотят обезопасить своё серебришко.)

    07.05.2025

  • leverrier

    Странное решение. Карраскаль реально "набежал" на соперника и врезался в него. Даже если "умысел" спорен, смотреть, куда он бежит, футболист обязан.

    07.05.2025

  • hovawart645

    Банкиры, видать, пожаловались Дюкову, что без Карраскаля не нахлобучат быков в 30-м!)

    07.05.2025

  • Горын

    20 лет прошло после легендарной фразы Радимова - КДК дебилы. И сегодня она актуальна, как никогда.

    07.05.2025

  • sergey stepanov

    Что-то много карточек красных отменяют или судьи и ВАР не компетентны, либо карманное ведомство армянина ЭСК устанавливает таксу за отмену! Судьи берут, а эти святее Папы Римского, навряд ли!

    07.05.2025

  • Горын

    Посмотрим,что будешь трындет, когда 10.05 вам пару пеналей поставят.

    07.05.2025

  • KlimA

    дал без злого умысла и без явного продавливания..)

    07.05.2025

  • Highlander

    в ЛЧ через квалификацию. )))

    07.05.2025

  • Highlander

    И матч переиграть!

    07.05.2025

  • dinela

    Дал,да не в ту!

    07.05.2025

  • diymon

    Так если это не красная, значит желтая, а она у него 4 и он должен пропустить игру или как?

    07.05.2025

  • GeKta

    Вроде, в мор ду дал, а почему простили?

    07.05.2025

  • Михаси

    Вероятно отменили, потому что была явная провокация со стороны защитника. Надо было обоим показать по желтой. Что касается Карраскаля. Может он и мало забивает, но постоянно угрожает. Поэтому отвлекает на себя 2-3 защитников. Т.е. 30% противников отвлекается на 10% Динамо. Ну, те, кто знаком с арифметикой, легко сообразят, в чем тут дело.

    07.05.2025

  • Каспийский берег

    Прям интригу соханили! Борьба за никчемное 3 место! Или я забыл.....это позволяет в ЛЕ сыграть?!

    07.05.2025

  • dinela

    Бёныть,а почему не наградили посона за душеные страдания???Во зверьё!

    07.05.2025

  • shpasic

    prozas - день назад: "Бомжам можно, Динамо нельзя. ВСе по честному"

    07.05.2025

  • KlimA

    лучше судье жопы пинать мячом всей Динамой..

    07.05.2025

  • SP2

    а можно решением этого комитета или та бум комиссии присудить пенальти в следующей игре? или два? скажем, мы посмотрели подумали и решили присудить 2 пенальти в ворота соперника Краснодара в следующей игре! во класс было бы!

    07.05.2025

  • KlimA

    Зря.. Это ослабит Динамо..

    07.05.2025

  • Gordon

    Игроков, которые ошибаются, отменять не надо?

    07.05.2025

  • Gordon

    И зачем же, Джеймс Бонд? :)

    07.05.2025

  • а,что? арбитра эту карточку показавшего,тоже... отменят,да?

    07.05.2025

  • légionnaire

    Ясно понятно зачем)) клоунада росгос продолжается

    07.05.2025

    • Шунин поблагодарил болельщиков и партнеров после объявления о завершении карьеры

    «Динамо» пошутило над «Спартаком», выложив мем с Карраскалем
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

