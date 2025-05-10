Футбол
10 мая, 12:25

Болельщики «Динамо» планируют проведение крестного хода после майских праздников

Артем Бухаев
Корреспондент

Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал «СЭ», когда болельщики «Динамо» смогут провести крестный ход вокруг стадиона.

«Планируем проведение крестного хода после завершения майских праздников, ждем точную дату. Обсуждаем технические детали по безопасности. Патриархия нас поддержала еще давно, продолжает это делать. Клуб и стадион одобрили проведение, все согласовано. Ждем дату проведения», — сказал Шпрыгин «СЭ».

После 27 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 50 очками.

В 28-м туре «Динамо» примет на своем поле «Спартак». Игра пройдет в воскресенье, 11 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

ФК Динамо (Москва)
Александр Шпрыгин
  • Kirill Boglovsky

    Здесь уже ничего не поделать, Господь, жги (С)

    10.05.2025

  • Семён Фадеич

    :joy::joy::joy:

    10.05.2025

  • Dron56

    Вообще то хорошее мероприятие, после него можно дружно нажраться на радостях ! А еще можно колдуна на каждый матч приглашать что бы он ворота на каждый тайм нам заколдовывал ! Вот в Камеруне этих колдунов слышал немерено !!! ... На всех работы нехватает. Есть еще много чего что для чемпионства можно сделать . Точка.

    10.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Не, всё-таки жертвенного барана прямо на газоне перед матчем трудно переплюнуть )))

    10.05.2025

  • Славомудр Приморский

    ...неужели опять выборы на носу? ))) Участникам советую надеть шапочки из фольги. Поможет стопудово, зуб даю! Шпрыгинский )

    10.05.2025

  • spartsmen

    И на фронт, помолясь, как положено. А там, если повезёт, то и в рай - как было обещано.

    10.05.2025

  • Джон Сильвер

    Болельщики со стажем знают кто такой "Каманча"- Шпрыгин.Ничего удивительного,что его закидоны с возрастом не прошли,а может и усилились.

    10.05.2025

  • AнaлoГoвнет

    можно с вертолета стадион обг.., святой водой полить

    10.05.2025

  • Пан Юзеф

    Богоугодное дело. Панство одобряет. Мы, болельщики варшавской "Легии", регулярно устраиваем шествия вокруг костела Святой Анны во главе с ксендзом Михалом. И потому так часто побеждаем в чемпионате Польши по футболу. Полагаю, болельщикам всех клубов России и Польши следует брать пример с болельщиков "Динамо" и "Легии".

    10.05.2025

  • igorlvov

    Может лучше членам этого объединения дружно разбежаться и ухреначится башкой об стену стадиона!??? Получится стена плача! :)))))))) пипец, многое видел в своей жизни, но такого! :)

    10.05.2025

  • Комсомолец 70-х

    Ныне подобное мракобесие в «тренде»...

    10.05.2025

  • igorlvov

    Зачем?????? ЁЁЁ если и можно, что то назать СОВЕРШЕНСТВО ГЛУПОСТИ, то это то самоё! :))))))) Идиоты

    10.05.2025

  • andy1962

    пока в Д инамо будут процветать такие вещи, не видать Динамо успеха как своих ушей. Можно еще пригласить попа, чтобы оcвятил ворота и трибуны.

    10.05.2025

  • AнaлoГoвнет

    В трубу ещё пусть залезут и орешник на стадионе Динамо посадят

    10.05.2025

