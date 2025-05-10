Болельщики «Динамо» планируют проведение крестного хода после майских праздников

Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал «СЭ», когда болельщики «Динамо» смогут провести крестный ход вокруг стадиона.

«Планируем проведение крестного хода после завершения майских праздников, ждем точную дату. Обсуждаем технические детали по безопасности. Патриархия нас поддержала еще давно, продолжает это делать. Клуб и стадион одобрили проведение, все согласовано. Ждем дату проведения», — сказал Шпрыгин «СЭ».

После 27 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 50 очками.

В 28-м туре «Динамо» примет на своем поле «Спартак». Игра пройдет в воскресенье, 11 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.