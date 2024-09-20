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Сегодня, 14:30

Семшов: «Соболев пока точно не в форме»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о физической готовности нападающего петербургского клуба Александра Соболева.

«Пока Соболев точно не в форме. Он очень много пропустил. Чтобы оценить его форму, нужно чтобы прошло 3-4 тура. Тогда можно будет посмотреть, какую форму он обретет и насколько будет полезен «Зениту». Безусловно, на его игре сказывается долгое отсутствие игровой практики», — сказал Семшов «СЭ».

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он провел 2 матча во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.

Александр Соболев
Игорь Семшов
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 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
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 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
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 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
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 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
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