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Сегодня, 12:32

Полузащитник «Ахмата» Тимофеев — о победе над ЦСКА: «Было важно забрать три очка»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Очень важно было забрать три очка. Это сейчас на первом месте, а не какая у нас игра. Нам нужна была победа, в матче с ЦСКА это получилось. После первого удаления у соперника были произведены корректировки, второй тайм в нашем исполнении был лучше, чем первый. Как повлиял приход Адиева? Каждый тренер вносит свои изменения. Сейчас конкретно трудно говорить о них. Лучше спросить об этом в конце чемпионата», — сказал Тимофеев «СЭ».

В сезоне-2023/24 30-летний Тимофеев отыграл 25 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами.

На данный момент грозненский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 встречах.

Артем Тимофеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

 12
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Динамо

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П
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Локомотив

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 18 1 3
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