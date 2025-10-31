ЦСКА — «Пари НН»: армейцы ведут 1:0 после первого тайма

ЦСКА обыгрывает «Пари НН» по итогам первого тайма матча 14-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол забил Иван Обляков, который реализовал пенальти на 40-й минуте.

Армейцы нанесли три удара в створ ворот соперника, на счету нижегородцев два удара в створ.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».