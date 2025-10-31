ЦСКА — «Пари НН»: Кисляк забил головой и увеличил преимущество армейцев

ЦСКА забил второй гол в матче 14-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 2:0.

На 82-й минуте Матвей Кисляк получил передачу от Данила Кругового и головой забил мяч в ворота соперника.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».