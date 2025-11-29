Защитник «Спартака» Джику: «Я все еще адаптируюсь к новой команде»

Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал об адаптации в московском клубе.

«Я все еще адаптируюсь к новой команде, к российскому футболу, к городу, к стране в целом. Я приехал достаточно поздно. Команда уже успела провести немало игр. А я подключился ко всем процессам уже по ходу. Но все ребята в клубе мне очень сильно помогают, что, конечно, упрощает и ускоряет етот процесс. Моя семья тоже поддерживает меня, как может. Поэтому в целом у меня все в порядке. Мне очень комфортно в «Спартаке». Поэтому буду набирать обороты и продолжать работать», — цитирует Джику Legalbet.

Футболист перешел в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре. Он провел в составе красно-белых 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт 31-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до июля 2027 года.