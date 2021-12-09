Агент Бийола заявил, что игрок заинтересован в продлении контракта с ЦСКА
20:59
Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яка Бийола, рассказал о ситуации с новым контрактом для своего клиента.
«Яка очень хорошо чувствует себя в ЦСКА и мы однозначно заинтересованы в продлении контракта. Думаю, что в январе этот вопрос будет решен», — сказал агент изданию Metaratings.ru.
Текущий контракт полузащитника с ЦСКА действует до 30 июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 Бийол сыграл за армейцев 17 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/agent-biyola-my-zainteresovany-v-prodlenii-kontrakta-s-tsska-v-yanvare-vopros-mozhet-byt-reshyen-1140853/
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