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Сегодня, 10:55

Ерохин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу сине-бело-голубых в домашнем матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«Первый тайм был тяжелый. Во втором тайме мы уже больше атаковали, было больше моментов, поэтому заслуженно победили. «Крылья Советов» — хорошая команда. Мы всегда относимся ко всем нашим соперникам с уважением, серьезно готовимся. Мы знали, что у этой команды есть свои сильные качества, на которые нам нужно было обратить внимание. При подготовке это все учитывалось. Сейчас идет достаточно важный этап турнира. Ближайшие матчи очень важны для нас и в турнирном, и в психологическом плане. Будем сфокусированы и сосредоточены на 100 процентов. Дома, при своих болельщиках, всегда играется с большим воодушевлением. Много домашних матчей будет для нас плюсом», — приводит слова Ерохина «Спорт День за Днем».

После 12 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/erokhin-o-pogone-zenita-za-krasnodarom-mnogo-domashnikh-matchey-budet-dlya-nas-plyusom
Александр Ерохин
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В «Спартаке» подтвердили информацию о смене названия стадиона в 2024 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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