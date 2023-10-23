Ерохин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу сине-бело-голубых в домашнем матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«Первый тайм был тяжелый. Во втором тайме мы уже больше атаковали, было больше моментов, поэтому заслуженно победили. «Крылья Советов» — хорошая команда. Мы всегда относимся ко всем нашим соперникам с уважением, серьезно готовимся. Мы знали, что у этой команды есть свои сильные качества, на которые нам нужно было обратить внимание. При подготовке это все учитывалось. Сейчас идет достаточно важный этап турнира. Ближайшие матчи очень важны для нас и в турнирном, и в психологическом плане. Будем сфокусированы и сосредоточены на 100 процентов. Дома, при своих болельщиках, всегда играется с большим воодушевлением. Много домашних матчей будет для нас плюсом», — приводит слова Ерохина «Спорт День за Днем».

После 12 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).