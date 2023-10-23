В «Спартаке» подтвердили информацию о смене названия стадиона в 2024 году

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил «СЭ», что в следующем году стадион клуба будет переименован.

Ранее о такой возможности сообщал «РБ Спорт».

В конце 2023 года у «Спартака» истекает соглашение с брендом «Открытие банк», в честь которого сейчас названа арена красно-белых.

«С 2024 года стадион будет переименован, мы об этом уже говорили. Какое будет новое название — увидим. Как мы сообщали ранее, один из вариантов — «Лукойл Арена», — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ-2023/24 после 12 туров.

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на выезде с «Факелом».