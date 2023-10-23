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Сегодня, 11:08

Талаев заявил, что Опарин хочет остаться в «Ахмате»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент вратаря «Ахмата» Михаила Опарина, высказался о положении футболиста в грозненском клубе после матча 12-го тура РПЛ против «Ростова».

«Сейв Опарина? Сейв сейвом, но он сегодня пропустил три мяча. Понятно, что ни в одном из них он не виноват, но его сейв забудут, а запомнят пропущенные голы. В прошлой игре с «Рубином» Михаил тоже сделал несколько сейвов. Продление контракта? Не знаю пока. Пока что, Миша начал играть. Дай бог, чтобы продолжил играть дальше. Еще не разговаривали с «Ахматом», пока рано. Он очень хочет остаться в «Ахмате», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

30-летний голкипер выступает за «Ахмат» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей, пропустил девять мячей и один матч отстоял на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-talaev-oparin-khochet-ostatsya-v-akhmate-297904/
Михаил Опарин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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В «Спартаке» подтвердили информацию о смене названия стадиона в 2024 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
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21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
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21.10 16:30
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21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
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22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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