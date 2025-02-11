Ерохин считает, что период адаптации Луиса Энрике в «Зените» будет недолгим

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о первых впечатлениях от прихода в команду бразильского вингера Луиса Энрике.

«В любом случае тренировочный процесс — это одно, игровой процесс — это другое. И когда Луис Энрике наберет нужные кондиции, проведет первые игры в чемпионате, я думаю, можно будет более развернуто на этот вопрос ответить. Потому что можно долго рассуждать о качествах, но футбол — это игра на поле, где игроки проявляют свои качества и проявляют себя. Но я уверен, что сейчас период адаптации у него будет недолгий, потому что в команде много ребят, с кем он общался раньше, общается, и мы все вместе поможем ему быстрее адаптироваться», — цитирует Ерохина «РБ Спорт».

До перехода в «Зенит» Энрике выступал за «Ботафого». Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро 24-летний футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.