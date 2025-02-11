Ерохин рассказал, что в «Зените» все помогали Соболеву быстрее адаптироваться

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о том, как в команде помогали адаптироваться форварду Александру Соболеву.

«Конечно, для Александра Соболева переход был непростой и, можно сказать, немножко затянувшийся, наверное. Но тем не менее, когда он пришел уже в команду, влился в коллектив, в тренировочный процесс, я уверен, что он чувствовал поддержку от тренеров, от игроков. Все старались помочь ему как можно быстрее адаптироваться, чтобы он мог не думать о каких-то посторонних вещах, а сконцентрироваться именно на работе. Поэтому надеюсь, что сейчас он проведет полноценный сбор и во второй части чемпионата уже проявит свои лучшие качества», — сказал Ерохин «РБ Спорт» .

Соболев перешел в «Зенит» в конце августа 2024 года, в первой части сезона в рамках РПЛ нападающий пока не отметился результативными действиями на поле.