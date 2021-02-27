Ерохин назвал конкурентов «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин 27 февраля в интервью «СЭ» рассказал о главных конкурентах питерского клуба в Тинькофф РПЛ.
— Возобновляется чемпионат России. «Зенит» — лидер. Кто ваш главный конкурент?
— Все те же. ЦСКА, «Спартак. «Локомотив» с «Краснодаром»... Наверняка доберут те очки, которые потеряли осенью. Плюс команды, которые из середняков превращаются в борцов за высокие места. Тот же «Ростов» — непростой соперник. Да, он проиграл в Кубке, но показывает хорошую игру.
— Вы назвали «Спартак» одним из конкурентов. С ним «Зенит» играл в предыдущем матче чемпионата. Какие у вас остались впечатления от игры с ним в декабре?
— То, что мне бросилось в глаза, — поменялся стиль игры. «Спартак» часто выходил из обороны через короткий пас, защитники не боялись разыгрывать в штрафной, хотя это рискованно. Но «Спартак» — хороший конкурент, особенно учитывая тех новичков, которыми он усилился.
После 19-и туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков), третий — «Спартак» (35).
(Гоша Чернов)
Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю