Ерохин назвал конкурентов «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин 27 февраля в интервью «СЭ» рассказал о главных конкурентах питерского клуба в Тинькофф РПЛ.

— Возобновляется чемпионат России. «Зенит» — лидер. Кто ваш главный конкурент?

— Все те же. ЦСКА, «Спартак. «Локомотив» с «Краснодаром»... Наверняка доберут те очки, которые потеряли осенью. Плюс команды, которые из середняков превращаются в борцов за высокие места. Тот же «Ростов» — непростой соперник. Да, он проиграл в Кубке, но показывает хорошую игру.

— Вы назвали «Спартак» одним из конкурентов. С ним «Зенит» играл в предыдущем матче чемпионата. Какие у вас остались впечатления от игры с ним в декабре?

— То, что мне бросилось в глаза, — поменялся стиль игры. «Спартак» часто выходил из обороны через короткий пас, защитники не боялись разыгрывать в штрафной, хотя это рискованно. Но «Спартак» — хороший конкурент, особенно учитывая тех новичков, которыми он усилился.

После 19-и туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков), третий — «Спартак» (35).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»