Эрик Бикфалви: «Не могу сказать, что у команды был кризис»
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о подготовке к матчу 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
«После игры с «Велесом» нам в психологическом плане точно стало легче! Нам очень важна была победа в кубковом матче, чтобы эмоционально и психологически быть готовыми к ближайшему матчу РПЛ, — цитирует хавбека сайт «Урала». — В игре с «Тамбовом» будет много борьбы, мы смотрели, что соперники, скорее всего, будут действовать в пять защитников, они хорошо борются. Мы очень сильно хотим выиграть этот матч. Не могу сказать, что у команды был кризис, когда мы проиграли несколько матчей. Но, конечно, было неприятно проигрывать три игры подряд. Сейчас все мысли об игре с «Тамбовом». Надо побеждать.
Я смотрел по телевизору, как «Тамбов» обыграл на выезде «Ротор». Но меня не так интересует игра «Тамбова». Меня больше интересует наша команда. Мы должны будем дома хорошо держать мяч, проводить атаку за атакой и забивать голы. Если мы не будем рисковать, то никогда не победим. В футболе должен быть риск, если ты хочешь выиграть».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-gotovitsya-k-matchu-s-tambovom