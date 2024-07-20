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20 июля, 23:08

Еремин: «Мне понравился дебют Тимошенко за «Акрон»

Алина Савинова
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Футбольный агент Олег Еремин поделился мнением о дебюте нападающего Ивана Тимошенко за «Акрон». Футболист вышел на замену на 65-й минуте матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Мне понравился дебют Тимошенко, два полезных действия. Москалев, на мой взгляд, не совсем разобрался в эпизодах. Как минимум в первом точно, там пенальти должен был быть назначен. Второй спорный: был толчок в спину или не было. В целом, было два эпизода, в которых Тимошенко проявил себя достаточно хорошо. Играл маловато, но не терялся — молодец, все нормально, по плану», — цитирует Еремина «РБ Спорт».

«Акрон» арендовал Тимошенко у «Родины» до конца сезона-2024/25. Трансферная стоимость форварда оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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