Еремин: «Мне понравился дебют Тимошенко за «Акрон»

Футбольный агент Олег Еремин поделился мнением о дебюте нападающего Ивана Тимошенко за «Акрон». Футболист вышел на замену на 65-й минуте матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Мне понравился дебют Тимошенко, два полезных действия. Москалев, на мой взгляд, не совсем разобрался в эпизодах. Как минимум в первом точно, там пенальти должен был быть назначен. Второй спорный: был толчок в спину или не было. В целом, было два эпизода, в которых Тимошенко проявил себя достаточно хорошо. Играл маловато, но не терялся — молодец, все нормально, по плану», — цитирует Еремина «РБ Спорт».

«Акрон» арендовал Тимошенко у «Родины» до конца сезона-2024/25. Трансферная стоимость форварда оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро.