Кармо: «У меня есть желание выиграть Лигу Европы с ЦСКА»

Нападающий «Сан-Паулу» Энрике Кармо по прилете в Москву отметил, что у него есть желание выиграть Лигу Европы с ЦСКА.

— Как твоя семья отреагировала на трансфер в ЦСКА?

— Им очень понравилось. Они были счастливы за меня, потому что играть в Европе — это наша общая мечта. Я очень рад быть в этом великом клубе и уверен, что это станет отличным началом для меня и моей семьи.

— Ты упомянул Европу. Даниэль Карвальо и Вагнер Лав выигрывали Лигу Европы (тогда Кубок УЕФА, — прим. «СЭ») с ЦСКА. Как думаешь, сможешь ли ты тоже выиграть Лигу Европы с ЦСКА, если нас вернут?

— Безусловно, у меня есть такое желание, и я чувствую, что мы можем добиться этого. Я хочу выиграть ее, как это сделали они.

— Вы с Алвесом были в академии Котия? Что в ней особенного?

— Для меня это самая особенная академия в Бразилии. Я играл там вместе с Матеусом, и мы вместе поднимались до профессионального уровня. Для меня это лучшая академия в стране.

— Твоя любимая позиция?

— Играть на флангах. Мне комфортно на обоих. Но больше всего я люблю играть на острие атаки, на обоих краях поля, в качестве крайнего нападающего.