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Кармо: «Я стал чаще следить за матчами РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Энрике Кармо.
Фото Микеле Антонов, «СЭ»

Нападающий «Сан-Паулу» Энрике Кармо по прилете в Москву отметил, что счастлив стать игроком ЦСКА.

— Как ты себя чувствуешь в Москве? Каковы твои впечатления от переговоров с ЦСКА?

— Я очень счастлив и с нетерпением жду момента, когда надену футболку ЦСКА. Это мой первый приезд в Россию, и я очень хочу познакомиться с городом, с клубом. Я действительно счастлив быть здесь.

— Что ты знал о ЦСКА, о России?

— Я стал чаще следить за играми, хотя разница во времени немного мешает, но я с нетерпением жду, когда окажусь на стадионе и познакомлюсь с болельщиками.

— Ты дружишь с Матеусом Алвесом?

— Да, очень.

— Правда ли, что Матеус Алвес «был твоим агентом» при трансфере в ЦСКА?

— Да, я разговаривал с ним перед тем, как приехать сюда. Он очень хорошо отзывался о клубе и городе. Я рад, что снова смогу играть с ним, и уверен, что наше сотрудничество будет очень успешным.

20-летний Матеус Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» в июле этого года. В РПЛ он сыграл 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Энрике Кармо.Энрике Кармо прибыл в Москву для завершения перехода в ЦСКА
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ФК ЦСКА (Москва)
Энрике Кармо
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Агент Баринова заявил, что в «Локомотиве» отказались обсуждать продление контракта

Кармо: «У меня есть желание выиграть Лигу Европы с ЦСКА»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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