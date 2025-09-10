Кармо: «Я стал чаще следить за матчами РПЛ»

Нападающий «Сан-Паулу» Энрике Кармо по прилете в Москву отметил, что счастлив стать игроком ЦСКА.

— Как ты себя чувствуешь в Москве? Каковы твои впечатления от переговоров с ЦСКА?

— Я очень счастлив и с нетерпением жду момента, когда надену футболку ЦСКА. Это мой первый приезд в Россию, и я очень хочу познакомиться с городом, с клубом. Я действительно счастлив быть здесь.

— Что ты знал о ЦСКА, о России?

— Я стал чаще следить за играми, хотя разница во времени немного мешает, но я с нетерпением жду, когда окажусь на стадионе и познакомлюсь с болельщиками.

— Ты дружишь с Матеусом Алвесом?

— Да, очень.

— Правда ли, что Матеус Алвес «был твоим агентом» при трансфере в ЦСКА?

— Да, я разговаривал с ним перед тем, как приехать сюда. Он очень хорошо отзывался о клубе и городе. Я рад, что снова смогу играть с ним, и уверен, что наше сотрудничество будет очень успешным.

20-летний Матеус Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» в июле этого года. В РПЛ он сыграл 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.