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10 сентября 2025, 07:13

Энрике Кармо прибыл в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Энрике Кармо.
Фото «СЭ»

Нападающий «Сан-Паулу» Энрике Кармо прибыл в Москву для завершения перехода в ЦСКА, сообщает корреспондент «СЭ» из столичного аэропорта Домодедово.

Ранее «СЭ» сообщил, что Кармо переходит в ЦСКА за 6 миллионов. Футболист вылетел из Бразилии и в среду прилетит в Москву.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего футболиста в 1 миллион евро.

В этом сезоне Кармо забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 13 матчах во всех турнирах.

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Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Энрике Кармо
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