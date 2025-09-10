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10 сентября 2025, 08:10

Осинькин: «Рассматриваю «Сочи» как долгосрочный проект. Уверен, его можно построить и развить»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» объяснил, почему решил возглавить сочинскую команду.

«С одной стороны, у «Сочи» одно очко, команда в непростом турниром и психологическом положении. С другой — на такие вещи нужно смотреть шире. Рассматриваю «Сочи» как долгосрочный проект. Мне в целом везло по жизни, никогда не работал короткими отрезками — часто получалось много лет посвящать себя одному клубу. И сейчас я понимаю, что не стоит ограничивать горизонт планирования. Тем более, у руководства есть возможности и желание развивать клуб. Опять же, мотивация — в проекте. Уверен, здесь его можно построить и развить. Что касается интереса других клубов, то я читал об этом, но это был именно интерес... Поэтому ни о чем не жалею — сам, возможно, не активировал какие-то переговоры. Ждал предложения от клуба, где у меня будет возможность создать что-то интересное», — сказал Осинькин «СЭ».

Игорь Осинькин.«Команда подавлена. Нужно забыть прошлое, чтобы остаться в РПЛ!» Первое интервью Осинькина в «Сочи»

4 сентября «Сочи» объявил о назначении Осинькина на пост главного тренера. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. В его штаб вошли старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня.

В мае 2025 года Осинькин покинул «Крылья Советов», которые возглавлял с 2020 года. В сочинском клубе он сменил Роберта Морено, об отставке которого «Сочи» объявил 2 сентября.

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ФК Сочи
Игорь Осинькин
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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