Осинькин: «Рассматриваю «Сочи» как долгосрочный проект. Уверен, его можно построить и развить»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» объяснил, почему решил возглавить сочинскую команду.

«С одной стороны, у «Сочи» одно очко, команда в непростом турниром и психологическом положении. С другой — на такие вещи нужно смотреть шире. Рассматриваю «Сочи» как долгосрочный проект. Мне в целом везло по жизни, никогда не работал короткими отрезками — часто получалось много лет посвящать себя одному клубу. И сейчас я понимаю, что не стоит ограничивать горизонт планирования. Тем более, у руководства есть возможности и желание развивать клуб. Опять же, мотивация — в проекте. Уверен, здесь его можно построить и развить. Что касается интереса других клубов, то я читал об этом, но это был именно интерес... Поэтому ни о чем не жалею — сам, возможно, не активировал какие-то переговоры. Ждал предложения от клуба, где у меня будет возможность создать что-то интересное», — сказал Осинькин «СЭ».

4 сентября «Сочи» объявил о назначении Осинькина на пост главного тренера. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. В его штаб вошли старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня.

В мае 2025 года Осинькин покинул «Крылья Советов», которые возглавлял с 2020 года. В сочинском клубе он сменил Роберта Морено, об отставке которого «Сочи» объявил 2 сентября.