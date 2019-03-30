"Енисей" - "Рубин": Сагитов и Байрамян в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура чемпионата России "Енисей" - "Рубин".

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Данченко, Торбинский, Саркисов, Соболев.

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Устинов, Подберезкин, Башкиров, Коновалов, Байрамян, Сагитов.

Матч начнется в 11.30 по московскому времени

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