10:29 | Футбол — РПЛ

"Енисей" - "Рубин": Сагитов и Байрамян в стартовом составе гостей

0
Обсудить

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура чемпионата России "Енисей" - "Рубин".

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Данченко, Торбинский, Саркисов, Соболев.

 

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Устинов, Подберезкин, Башкиров, Коновалов, Байрамян, Сагитов.

 

Матч начнется в 11.30 по московскому времени

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Енисей - Рубин

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ