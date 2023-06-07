«Енисей» — «Факел»: воронежцы открыли счет в матче

«Факел» вышел вперед в первом стыковом матче с «Енисеем» за право выступать в российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24. Счет стал 1:0.

Гол на 77-й минуте забил Евгений Марков.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию стыковых матчей.