Адиев назвал лучшего вратаря сезона в чемпионате России

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о лучших футболистах сезона в РПЛ.

«Малком действительно провел серьезный сезон. По праву считается одним из лучших игроков чемпионата. Лучший вратарь? Особняком стоит Акинфеев. Он всегда играет на высоком уровне. В принципе, были хорошие матчи у Селихова. Но, наверное, по дистанции был более стабилен Акинфеев», — цитирует Адиева Sport24.

Нападающий «Зенита» Малком был признан лучшим игроком РПЛ сезона-2022/23. В прошедшем сезоне 26-летний бразильский футболист провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.

Акинфеев получил награду лучшему вратарю сезона чемпионата России. Он принял участие в 29 матчах за ЦСКА в РПЛ, пропустил 27 мячей и 10 игр отстоял на ноль.