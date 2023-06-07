Черевченко: «Сейчас не вижу легионеров, которые делали ли бы игру в команде, кроме «Зенита»

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко оценил уровень футбола в РПЛ в минувшем сезоне.

«Для болельщиков сейчас стало интереснее смотреть РПЛ, потому что голов много. Можно сказать, команды играют без обороны. Потому что нет, к сожалению, квалифицированных защитников в России, их единицы. Кто они? Нет, перечислять не буду. Другие обидятся, ха-ха. Иностранцы, которые были раньше, сильнее нынешних, кроме легионеров «Зенита». Сейчас не вижу легионеров, которые делали ли бы игру в команде, кроме Питера», — цитирует Черевченко Sport24.

По итогам завершившегося сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. ЦСКА завоевал серебряные медали. «Спартак» занял третье место.