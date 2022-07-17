Эмоции Сафонова после эффектного спасения в конце матча против «Факела»

«Факел» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в стартовом туре Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Причем гости в конце могли вырвать три очка, но хозяев спас голкипер Матвей Сафонов.

Ему удалось отбить удар с убойной позиции. После этого голкипер не скрывал своих эмоций от совершенного спасения.

«Факел» по итогам прошлого сезона вышел в РПЛ. Последний раз до этого воронежский клуб выступал в высшем дивизионе в сезоне 2001 года.

В следующем туре «Краснодар» примет московский «Спартак» 23 июля, «Факел» днем позднее сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».