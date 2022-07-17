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Сегодня, 22:21

Эмоции Сафонова после эффектного спасения в конце матча против «Факела»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Факел» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в стартовом туре Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Причем гости в конце могли вырвать три очка, но хозяев спас голкипер Матвей Сафонов.

Ему удалось отбить удар с убойной позиции. После этого голкипер не скрывал своих эмоций от совершенного спасения.

«Факел» по итогам прошлого сезона вышел в РПЛ. Последний раз до этого воронежский клуб выступал в высшем дивизионе в сезоне 2001 года.

В следующем туре «Краснодар» примет московский «Спартак» 23 июля, «Факел» днем позднее сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
4
1
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
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3.06 00:00
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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