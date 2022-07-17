Член совета директоров «Динамо» рассказал о целях команды на сезон

Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин после завершения матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) рассказал о целях московской команды на сезон.

- У нас есть кадровые потери. Мы в начале пути. Надеемся, что и игра, и результат будут улучшаться. Надеемся, что скоро будут центральные защитники. Надеемся, в ближайшее время удастся укомплектоваться.

Цели на сезон? Как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Будем стараться сделать все для того, чтобы выступить максимально хорошо.

Уход Евгеньева? У нас нет сожаления о том, что мы делали. Он наш воспитанник, желаем ему удачи в дальнейшей карьере!

- Вы видите позитивные вещи в введение Fan ID?

- Наша позиция такая, что закон принят. Мы делаем все, что от нас зависит. Трибуна «Д» заполняется сейчас. Если у наших болельщиков будут проблемы - мы будем помогать им юридически, — заявил Гафин.

В следующем туре «Динамо» 24 июля примет вернувшееся в РПЛ московское «Торпедо», «Ростов» в тот же день сыграет в гостях со столичным «Локомотивом».