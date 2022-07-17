Чемпионат России: турнирная таблица после 1-го тура РПЛ
В воскресенье, 17 июля, завершился 1-й тур чемпионата России-2022/23.
5 матчей завершились вничью, победы одержали «Крылья Советов», «Сочи» и ЦСКА.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Крылья Советов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4-2
|
3
|
2
|
Сочи
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-1
|
3
|
3
|
ЦСКА
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
4
|
Факел
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
5
|
Краснодар
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
6
|
Динамо
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
7
|
Спартак
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
8
|
Химки
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
9
|
Ростов
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
10
|
Нижний Новгород
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
11
|
Локомотив
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
12
|
Ахмат
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
13
|
Зенит
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
14
|
Оренбург
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2-4
|
0
|
15
|
Торпедо
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-3
|
0
|
16
|
Урал
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
В 2-м туре встречаются: 22 июля, пятница «Зенит» — «Крылья Советов»,
23 июля, суббота ЦСКА — «Сочи», «Оренбург» — «Урал», «Краснодар» — «Спартак»,
24 июля, воскресенье «Химки» — «Нижний Новгород», «Динамо» — «Торпедо», «Локомотив» — «Ростов», «Ахмат» — «Факел».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1