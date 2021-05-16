«Скверное решение. И очень неуважительное». Геркус — об уходе Мухина из «Локомотива» в ЦСКА
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новость о предстоящем переходе в ЦСКА полузащитника железнодорожников Максима Мухина.
«Обычно я в таких ситуациях на стороне клуба. И этот случай не исключение.
Итак, что мы имеем?
Парень перешел из «Крыльев Советов» в систему «Локомотива». Подписал контракт до 2023. Хорошо заиграл в «Казанке» и стал привлекаться к основе (на фоне травмы Баринова, но это не очень важно). 8 ноября дебютировал. Получил тот самый шанс, ради которого переходил. Которого ждут десятки и сотни молодых парней. Сыграл даже в Лиге чемпионов. Играл бок о бок с лучшим опорником чемпионата и лучшими центральными защитниками. Не просто в команде, а в команде, которая четыре года уже в топ-2 в России. Рос, получал опыт и уверенность. Вызвался в сборную и завоевал первый трофей.
Парень молодец, но главные молодцы — это клуб, главный тренер и остальные тренеры, партнеры по команде и болельщики.
И вот, после счастливой истории успеха, сбывшейся мечты, мы читаем «хочет уйти, им интересуются».
Понятно, что агент продает эту историю, предлагает игрока всей Москве — работа такая. Но сам-то Максим? Журналисты? Вы-то чего?
Зарплата маленькая? Не смешите. К чему это? Когда подписывал контракт многолетний — была нормальной, а тут стала маленькой? Уважайте контракт. Не нравятся условия? Доиграй до конца контракта год — тебе 19 лет всего. Следующим летом будешь свободным агентом, получишь подъемные и рыночную зарплату.
Клуб ведет себя неактивно? Это как? Парень выходит в старте в финале Кубка. Куда активнее?
И что же делает наш герой? Он позволяет себе думать, что его «недооценивают», собирается расторгать контракт и уходить в другой клуб, к другому тренеру (про которого еще сто раз нужно подумать, надолго ли он там), в другую схему, к другим партнерам по команде, другим болельщикам.
Скверное решение. Неочевидное, недальновидное и очень неуважительное к клубу «Локомотив».
Когда они уходят к конкуренту не по спортивным причинам, к более слабому конкуренту, к более слабому тренеру, не дождавшись конца контракта, из-за денег — это плохая ситуация для него, для всех молодых игроков, для футбола в целом.
Как об этом писать хорошо? Я не знаю», — написал Геркус в своем Telegram-канале.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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