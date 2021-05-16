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«Скверное решение. И очень неуважительное». Геркус — об уходе Мухина из «Локомотива» в ЦСКА

10:37
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новость о предстоящем переходе в ЦСКА полузащитника железнодорожников Максима Мухина.

«Обычно я в таких ситуациях на стороне клуба. И этот случай не исключение.

Итак, что мы имеем?

Парень перешел из «Крыльев Советов» в систему «Локомотива». Подписал контракт до 2023. Хорошо заиграл в «Казанке» и стал привлекаться к основе (на фоне травмы Баринова, но это не очень важно). 8 ноября дебютировал. Получил тот самый шанс, ради которого переходил. Которого ждут десятки и сотни молодых парней. Сыграл даже в Лиге чемпионов. Играл бок о бок с лучшим опорником чемпионата и лучшими центральными защитниками. Не просто в команде, а в команде, которая четыре года уже в топ-2 в России. Рос, получал опыт и уверенность. Вызвался в сборную и завоевал первый трофей.

Парень молодец, но главные молодцы — это клуб, главный тренер и остальные тренеры, партнеры по команде и болельщики.

И вот, после счастливой истории успеха, сбывшейся мечты, мы читаем «хочет уйти, им интересуются».

Понятно, что агент продает эту историю, предлагает игрока всей Москве — работа такая. Но сам-то Максим? Журналисты? Вы-то чего?

Зарплата маленькая? Не смешите. К чему это? Когда подписывал контракт многолетний — была нормальной, а тут стала маленькой? Уважайте контракт. Не нравятся условия? Доиграй до конца контракта год — тебе 19 лет всего. Следующим летом будешь свободным агентом, получишь подъемные и рыночную зарплату.

Клуб ведет себя неактивно? Это как? Парень выходит в старте в финале Кубка. Куда активнее?

И что же делает наш герой? Он позволяет себе думать, что его «недооценивают», собирается расторгать контракт и уходить в другой клуб, к другому тренеру (про которого еще сто раз нужно подумать, надолго ли он там), в другую схему, к другим партнерам по команде, другим болельщикам.

Скверное решение. Неочевидное, недальновидное и очень неуважительное к клубу «Локомотив».

Когда они уходят к конкуренту не по спортивным причинам, к более слабому конкуренту, к более слабому тренеру, не дождавшись конца контракта, из-за денег — это плохая ситуация для него, для всех молодых игроков, для футбола в целом.

Как об этом писать хорошо? Я не знаю», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

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