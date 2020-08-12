Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) пришла к выводу, что арбитр матча Алексей Еськов, работавший видеопомощником главного судьи матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василия Казарцева, допустил ошибку, не вмешавшись в решение Казарцева назначить 11-метровый в ворота красно-белых на 88-й минуте встречи.

— Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт, — говорится в заявлении на сайте РФС. — В соответствии с Правилами 12, 14 правил игры в футбол 11-метровый удар назначается в том случае, если игрок совершает неправильный контакт с соперником в своей штрафной площади в неосторожной, безрассудной манере или с использованием чрезмерной силы. Действия защитника «Спартака», направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику. Экспертно-судейская комиссия не усматривает в действиях Самюэля Жиго нарушения, наказуемого штрафным (11-метровым) ударом.

Решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве также признано Экспертно-судейской комиссией неверным, так как ситуация на 88-й минуте матча является достаточно очевидной и требующей вмешательства ВАР. Ссылка видеопомощника судьи Алексея Еськова на неочевидность игрового эпизода и регламент ВАР не подтверждаются фактическими обстоятельствами момента и аудиозаписью переговоров.

Ранее в эфире «Матч ТВ» Еськов заявил, что не вмешивался в решение главного арбитра встречи Казарцева в связи с тем, что эпизод не казался ему очевидным.