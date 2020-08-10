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Почему видеоарбитр не отменил скандальный пенальти в матче «Спартак» — «Сочи». Отвечает он сам

10 августа 2020, 21:54
9 августа. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Сочи&quot; - 2:2. Самюэль Жиго и Анатолий Немченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Сочи&quot; - 2:2. Самюэль Жиго и Анатолий Немченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Арбитр Алексей Еськов , который который обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) в качестве ВАР, высказал свое мнение по поводу назначения второго пенальти в воротакрасно-белых. После игры владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет команду с чемпионата России.

— Мы обязаны следовать протоколу ВАР и вмешиваться только в очевидных ситуациях, как бы мне самому не казалось. Я находился в роли ассистента ВАР и выполнял свою работу. Могу только следовать рекомендациям руководителей. Был пенальти или нет? Это непростой эпизод, неочевидный. Это больше не пенальти, чем пенальти.

Я не менял точку зрения. Как бы мне не казалось во время игры, я обязан следовать протоколу. Когда выполнял функции ВАР, я смотрел был контакт или не был. Я был обязан следовать решению судьи, потому что это его трактовка. В системе ВАР мы вынуждены... в противном случае у нас просто отнимут лицензию ВАР. Мы понесем наказание, потому что все записи переговоров отправляются в УЕФА"

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