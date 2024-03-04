Эксперт заявил, что Промеса могут экстрадировать только за тяжелое правонарушение

Официальный юрист генконсульства РФ в Дубае Денис Зеленских рассказал, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды только в случае тяжелого правонарушения.

«Если Нидерланды сделают заявку в Интерпол и попросят об экстрадиции Эмираты, то заявка в обязательном порядке будет рассмотрена. После решения вопроса о его местном нарушении, если в системе есть открытые кейсы, его задержит и допросит прокуратура. Насчет выдачи точно сказать не могу — за какие-то кейсы депортируют, за какие-то идут долгие расследования. Если недостаточно, то обвинения снимаются, если да, то готовят к депортации», — приводит слова Зеленских ТАСС.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ. В данный момент нападающий помещен под домашний арест.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

19 июня 2023 года футболист также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.