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4 марта, 16:12

Эксперт заявил, что Промеса могут экстрадировать только за тяжелое правонарушение

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Официальный юрист генконсульства РФ в Дубае Денис Зеленских рассказал, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды только в случае тяжелого правонарушения.

«Если Нидерланды сделают заявку в Интерпол и попросят об экстрадиции Эмираты, то заявка в обязательном порядке будет рассмотрена. После решения вопроса о его местном нарушении, если в системе есть открытые кейсы, его задержит и допросит прокуратура. Насчет выдачи точно сказать не могу — за какие-то кейсы депортируют, за какие-то идут долгие расследования. Если недостаточно, то обвинения снимаются, если да, то готовят к депортации», — приводит слова Зеленских ТАСС.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ. В данный момент нападающий помещен под домашний арест.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

19 июня 2023 года футболист также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Источник: ТАСС
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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