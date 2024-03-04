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Сегодня, 16:20

Агент заявил, что Овечкину было бы очень интересно посетить матч «Динамо»: «У него нет паспорта болельщика»

Агент заявил, что Овечкину было бы очень интересно посетить матч «Динамо»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном появлении хоккеиста на матчах «Динамо» в РПЛ.

— Если будет возможность. Александру было бы очень интересно сходить на «Динамо». У него там очень много знакомых и друзей.

— Если ли у него Fan ID?

— У него нет паспорта болельщика. По-моему, на матчи РПЛ он не ходил после введения Fan ID, только на товарищеские игры или кубковые.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. В следующем туре бело-голубые дома сыграют против «Ахмата».

Регулярный чемпионат НХЛ-2023/24 завершится 19 апреля. «Вашингтон» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 60 матчах.

Александр Овечкин
НХЛ
ФК Динамо (Москва)
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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