Агент заявил, что Овечкину было бы очень интересно посетить матч «Динамо»: «У него нет паспорта болельщика»

Агент заявил, что Овечкину было бы очень интересно посетить матч «Динамо»

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном появлении хоккеиста на матчах «Динамо» в РПЛ.

— Если будет возможность. Александру было бы очень интересно сходить на «Динамо». У него там очень много знакомых и друзей.

— Если ли у него Fan ID?

— У него нет паспорта болельщика. По-моему, на матчи РПЛ он не ходил после введения Fan ID, только на товарищеские игры или кубковые.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. В следующем туре бело-голубые дома сыграют против «Ахмата».

Регулярный чемпионат НХЛ-2023/24 завершится 19 апреля. «Вашингтон» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 60 матчах.