Эксперт: «Суд над Промесом в ОАЭ может проходить только в закрытом режиме»

Официальный юрист генконсульства РФ в Дубае Денис Зеленских рассказал, что судебный процесс по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ может проходить только в закрытом режиме.

«Конечно, слушания проходят в закрытом режиме. Даже если кому-то и разрешено там появляться, то все проходит по закрытому сценарию. Судья изучает все бумаги и приглашает обвиняемого для каких-то вопросов, может, пару вопросов задает. Иногда не задает никаких вопросов, а просто объявляет, что решение будет вынесено на следующем заседании», — приводит слова Зеленских ТАСС.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. В данный момент футболист помещен под домашний арест.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему. 16 февраля игрока объявили в международный розыск.