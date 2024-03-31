Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Экс-защитник «Зенита» оценил игру ногами вратарей сине-бело-голубых

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин оценил игру вратарей сине-бело-голубых.

«Я не очень приветствую всю эту тактику разыгрывать мяч через вратаря, чтобы начать атаку. Такие розыгрыши редко приводят к началу атаки. Все равно мяч теряется где-то в середине. Понимаю, для чего все это: «вытащить» на себя соперника, освободить зоны для атаки. Но обходятся порой такие действия дорогой ценой. Причем ошибаются не только наши вратари — в других чемпионатах то же самое. Поэтому, считаю, не всегда это надо делать. Мастерство должно быть для такой игры — не только у вратаря, но и у защитников. У вратарей «Зенита» такого мастерства не вижу — ни у Миши Кержакова, ни у Адамова», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».

31 марта петербуржцы в 22-м туре РПЛ сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). В воротах играл Денис Адамов. Также в команде есть 2 голкипера: Михаил Кержаков и Александр Васютин.

В РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 41 очко в 21 матче.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Васютин
Денис Адамов
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Читайте также
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Капитан «Урала» Кулаков: «Для «Спартака» мы неудобный соперник»
«Локомотив» — «Краснодар»: Сперцян и Миранчук выйдут в старте, Дзюба — вне заявки
«Рубин» — «Ахмат»: видео голов матча
«Рубин» обыграл «Ахмат» в домашнем матче
«Рубин» — «Ахмат»: гости забили в добавленное время
Дзюба не примет участия в матче с «Краснодаром» из-за небольшого повреждения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Краснодар»: Сперцян и Миранчук выйдут в старте, Дзюба — вне заявки

Капитан «Урала» Кулаков: «Для «Спартака» мы неудобный соперник»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости