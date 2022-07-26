Рианчо: «Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой. Не верю, что это возможно»

Рианчо не верит в возвращение Глушакова в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, который заявил, что может вернуться в московский клуб в качестве игрока. Он не верит в возращение 35-летнего игрока к красно-белым.

«Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой, — приводит слова Рианчо Sport24. — Не верю, что это возможно. Думаю, Денис провел свое время в клубе. Этот этап пройден».

Напомним, что Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Контракт полузащитника с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года.