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Рианчо: «Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой. Не верю, что это возможно»

Рианчо не верит в возвращение Глушакова в «Спартак»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, который заявил, что может вернуться в московский клуб в качестве игрока. Он не верит в возращение 35-летнего игрока к красно-белым.

«Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой, — приводит слова Рианчо Sport24. — Не верю, что это возможно. Думаю, Денис провел свое время в клубе. Этот этап пройден».

Напомним, что Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Контракт полузащитника с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-26-riancho-vozvrashcheniye-glushakova-v-spartak-budet-bolshoy-shutkoy
Денис Глушаков
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Рауль Рианчо
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