Билялетдинов: «Не слежу за отборочными к ЧМ-2022, домашние турниры для меня важнее»

Билялетдинов заявил, что для него Кубок РПЛ важнее отборочных матчей к ЧМ-2022

Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что для него Кубок РПЛ важнее отборочных матчей к ЧМ-2022.

«Если честно, то футбольную тему отложил для себя до старта нового сезона чемпионата России, не слежу за отборочными к ЧМ-2022. Нет пока особого интереса к этому турниру, к сожалению. Жду того, что примут по Кубку РПЛ. Домашние турниры для меня важнее ЧМ-2022», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Сборные Уэльса и Украины сегодня, 5 мая, проведут финальный матч стыкового турнира за последнюю путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Победитель сыграет в финальном турнире в группе B с командами Англии, Ирана и США.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.