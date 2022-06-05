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Билялетдинов: «Не слежу за отборочными к ЧМ-2022, домашние турниры для меня важнее»

Билялетдинов заявил, что для него Кубок РПЛ важнее отборочных матчей к ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что для него Кубок РПЛ важнее отборочных матчей к ЧМ-2022.

«Если честно, то футбольную тему отложил для себя до старта нового сезона чемпионата России, не слежу за отборочными к ЧМ-2022. Нет пока особого интереса к этому турниру, к сожалению. Жду того, что примут по Кубку РПЛ. Домашние турниры для меня важнее ЧМ-2022», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Сборные Уэльса и Украины сегодня, 5 мая, проведут финальный матч стыкового турнира за последнюю путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Победитель сыграет в финальном турнире в группе B с командами Англии, Ирана и США.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-budushhee-kubka-rpl-dlya-menya-vazhnee-otborochnogo-matcha-uelsa-i-ukrainyi
Ринат Билялетдинов
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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