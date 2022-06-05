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Юран оценил игру Глушакова и ответил на вопрос, останется ли он в «Химках»

Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о том, может ли полузащитник Денис Глушаков перейти в «Динамо».

— Вам нужны голодные футболисты. А как быть тогда с Денисом Глушаковым, который был капитаном «Спартака» и выигрывал с ним золото?

— Честно говоря, некоторые сомнения по нему у меня были. Но, понаблюдав за ним, понял — Денис по-прежнему рвется играть, хочет побеждать. Не наигрался. Свидетельство тому не только его тренировочные показатели, а и то, как он ведет игру, как живет ею. При этом он — командный футболист. Не ставит себя выше остальных. Если мы без мяча, он наравне со всеми прессингует, пытается отбирать. Здоровье, самоотдача, дисциплина, настрой — все на высоком уровне.

— Поговаривают об интересе к нему многих клубов, включая «Динамо».

— Мы с ним недавно виделись на детском турнире, организованном главой города. Спросил Дениса: «Это правда, что ты в «Динамо» собираешься?»

— А он?

— «Николаевич, вы, наверное, шутите? Ничего об этом не знаю». Хотя я, признаюсь, таким предложениям не удивляюсь. Потому на всякий случай уточнил: «Ты дай знать, если что-то серьезное будет. Мне же тогда игрока придется искать на твое место». Но он еще раз повторил, что такого предложения у него нет и никого искать не нужно.

— Чувствовали, что у Глушакова был в последнем туре какой-то особый настрой на «Спартак»?

— Знаю, что он до игры общался с Андреем Ещенко, с которым дружит. И Денис ему сказал, чтобы тот не волновался, поскольку победят «Химки». (Смеется.) Так оно и вышло. Не думаю, что Глушакову нужно сегодня что-то кому-то доказывать. Все и так видели — он в строю и способен делать разницу.

Сергей Юран. Сергей Юран: «Я стал опытнее, реально смотрю на вещи. Справился бы с давлением в «Спартаке»

Денис Глушаков
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 1 : 2
21.05 17:00
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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