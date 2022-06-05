Юран оценил игру Глушакова и ответил на вопрос, останется ли он в «Химках»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о том, может ли полузащитник Денис Глушаков перейти в «Динамо».

— Вам нужны голодные футболисты. А как быть тогда с Денисом Глушаковым, который был капитаном «Спартака» и выигрывал с ним золото?

— Честно говоря, некоторые сомнения по нему у меня были. Но, понаблюдав за ним, понял — Денис по-прежнему рвется играть, хочет побеждать. Не наигрался. Свидетельство тому не только его тренировочные показатели, а и то, как он ведет игру, как живет ею. При этом он — командный футболист. Не ставит себя выше остальных. Если мы без мяча, он наравне со всеми прессингует, пытается отбирать. Здоровье, самоотдача, дисциплина, настрой — все на высоком уровне.

— Поговаривают об интересе к нему многих клубов, включая «Динамо».

— Мы с ним недавно виделись на детском турнире, организованном главой города. Спросил Дениса: «Это правда, что ты в «Динамо» собираешься?»

— А он?

— «Николаевич, вы, наверное, шутите? Ничего об этом не знаю». Хотя я, признаюсь, таким предложениям не удивляюсь. Потому на всякий случай уточнил: «Ты дай знать, если что-то серьезное будет. Мне же тогда игрока придется искать на твое место». Но он еще раз повторил, что такого предложения у него нет и никого искать не нужно.

— Чувствовали, что у Глушакова был в последнем туре какой-то особый настрой на «Спартак»?

— Знаю, что он до игры общался с Андреем Ещенко, с которым дружит. И Денис ему сказал, чтобы тот не волновался, поскольку победят «Химки». (Смеется.) Так оно и вышло. Не думаю, что Глушакову нужно сегодня что-то кому-то доказывать. Все и так видели — он в строю и способен делать разницу.