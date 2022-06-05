Сергей Юран: «Лантратов в «Зените»? Он лучший вратарь России. Сильнее Сафонова»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, перейдет ли голкипер Илья Лантратов в «Зенит».

— А Лантратов? Его чуть ли не каждый день отправляют в «Зенит», а потом появляются опровержения.

— Я радовался за Илью, что на него обратили внимание. Да, потеря такого классного голкипера меня бы огорчила и могла создать проблемы. Но футболисты должны идти вперед. С чисто спортивной точки зрения он заслужил такое предложение. На протяжении последних двух-трех лет Лантратов доказывает, что он лучший вратарь России.

— Вы его ставите выше Матвея Сафонова?

— Выше.

— Так Лантратов остается?

— Непонятная ситуация. Сейчас он в «Химках», у него контракт. А что будет завтра? Не знаю. Илья — вратарь, который способен играть в команде, борющейся за самые высокие места. Но пока он у нас.