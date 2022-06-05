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Сегодня, 19:00

Сергей Юран: «Лантратов в «Зените»? Он лучший вратарь России. Сильнее Сафонова»

Юран считает Лантратова лучшим вратарем России
Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Сергей Юран и Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, перейдет ли голкипер Илья Лантратов в «Зенит».

Сергей Юран. Сергей Юран: «Я стал опытнее, реально смотрю на вещи. Справился бы с давлением в «Спартаке»

— А Лантратов? Его чуть ли не каждый день отправляют в «Зенит», а потом появляются опровержения.

— Я радовался за Илью, что на него обратили внимание. Да, потеря такого классного голкипера меня бы огорчила и могла создать проблемы. Но футболисты должны идти вперед. С чисто спортивной точки зрения он заслужил такое предложение. На протяжении последних двух-трех лет Лантратов доказывает, что он лучший вратарь России.

— Вы его ставите выше Матвея Сафонова?

— Выше.

— Так Лантратов остается?

— Непонятная ситуация. Сейчас он в «Химках», у него контракт. А что будет завтра? Не знаю. Илья — вратарь, который способен играть в команде, борющейся за самые высокие места. Но пока он у нас.

Илья Лантратов
Матвей Сафонов
Сергей Юран
Футбол
ФК Зенит
ФК Химки
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
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21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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Химки – Спартак
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21.05 17:00
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

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