Экс-тренер «Оренбурга» и «Спартака» Слишкович может возглавить махачкалинское «Динамо»

Бывший тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович может возглавить махачкалинское «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, сейчас 42-летний специалист находится в Махачкале, где обсуждает с руководством «Динамо» возможное назначение.

Последним местом работы Слишковича был «Оренбург», который он покинул в начале октября 2025 года. До этого босниец был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» и входил в тренерский штаб красно-белых.

7 декабря стало известно, что Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо» после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте — 15 очков в 18 турах.