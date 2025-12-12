17-летний белорус заинтересовал ЦСКА и «Спартак»

17-летний белорусский полузащитник Егор Молчан, выступающий за молодежную команду минского «Динамо» и юношескую сборную своей страны, попал в поле зрения сразу двух московских клубов — ЦСКА и «Спартака».

В составе «Динамо» атакующий хавбек, к которому также есть интерес из Бельгии, пробился в основную сетку Юношеской Лиги чемпионов.

Атакующий полузащитник Молчан внес свою лепту (6 матчей, 2 гола) в победы над сверстниками из казахского «Ордабасы», болгарского «Лудогорца» и тбилисского «Динамо».

На стадии 1/16 финала Юношеской Лиги чемпионов минское «Динамо» сыграет 3 или 4 февраля с «ПСЖ».