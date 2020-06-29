Экс-тренер «Казанки» считает, что Николич продолжил линию Семина

Экс-главный тренер фарм-клуба «Локомотива» «Казанки» Денис Клюев подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0). Он отметил главного тренера команды Марко Николича.

0 Надо отдать должное Николичу, он не ломает то, что досталось ему в наследство от Семина, — цитируют Клюева «Известия». — Поэтому для меня результаты в прошедших двух матчах ожидаемы. Видимо, серб смотрел много игр «Локомотива» до своего прихода и разобрался в том, как команда играет. И, раз времени на подготовку было мало, решил пока не делать больших изменений, продолжив линию Юрия Палыча. Хороший тренер не станет сразу глобально что-то переделывать. Это возможно только после полноценной предсезонки, которой до зимы ни у кого не будет, или после огромного количества игр.