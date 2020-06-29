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Экс-тренер «Казанки» считает, что Николич продолжил линию Семина

29 июня 2020, 05:15
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Экс-главный тренер фарм-клуба «Локомотива» «Казанки» Денис Клюев подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0). Он отметил главного тренера команды Марко Николича.

0 Надо отдать должное Николичу, он не ломает то, что досталось ему в наследство от Семина, — цитируют Клюева «Известия». — Поэтому для меня результаты в прошедших двух матчах ожидаемы. Видимо, серб смотрел много игр «Локомотива» до своего прихода и разобрался в том, как команда играет. И, раз времени на подготовку было мало, решил пока не делать больших изменений, продолжив линию Юрия Палыча. Хороший тренер не станет сразу глобально что-то переделывать. Это возможно только после полноценной предсезонки, которой до зимы ни у кого не будет, или после огромного количества игр.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1028937/aleksei-fomin/poimannyi-var-videoprosmotry-spasli-rpl-ot-sudeiskikh-skandalov

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