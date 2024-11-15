Павлюченко назвал Дзюбу «вонючим псом»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко пошутил над форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

Журналист Тимур Журавель перед матчем памяти Федора Черенкова между «Спартаком» и «Динамо» брал интервью у коллеги Сергея Дурасова.

— Дзюба псина или нет? — спросил Журавель.

— Пес вонючий! — ответил Павлюченко, пробегавший мимо.

Позже Павлюченко объяснил, что высказался таким образом, поскольку знал, что 36-летний нападающий «Акрона» не будет на него обижаться.

В ноябре Дзюба в интервью matchtv.ru сравнил уровень, на котором выступал экс-футболист и комментатор Константин Генич с «первенством водокачки». В ответ Генич назвал Дзюбу «футбольной псиной».