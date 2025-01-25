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Сегодня, 14:45

Экс-скаут «Зенита» назвал позицию правого защитника самой проблемной в команде

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник ответил на вопрос, какая позиция в клубе требует усиления.

В январе состав петербургской команды пополнил бразильский полузащитник Луис Энрике из «Ботафого», стоимость сделки составила около 30 миллионов евро.

«Сложно сказать, будут ли зимой у «Зенита» еще приобретения, потому что Луис Энрике — это недешевая покупка. Будем надеяться, что он порадует не только болельщиков «Зенита», но и всех поклонников российского футбола. Вопрос, насколько финансы клуба позволяют взять еще кого-то зимой. «Зенит» не приобретает кого попало, а качественные футболисты стоят денег. Время до лета есть, чтобы подыскать замены игрокам, которые уйдут. И это будут не просто замены, а те, кто усилит команду.

Какая позиция требует усиления больше всего? Наверное, самая открытая позиция — правый защитник. Надо искать перспективного игрока, но не столь дорогого. Да, есть Мантуан, который неплохо закрывает эту позицию, но делает это на четвёрку. Это не топ-уровень. «Зенит» — это бразильская семья, в которую еще кто-то может влиться», — заявил Баранник Legalbet.

Луис Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. В прошедшем сезоне 24-летний нападающий забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач в 55 матчах и помог команде выиграть Кубок Либертадорес.

Источник: Legalbet
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
Луис Энрике (футболист)
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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Маркус Вендел

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