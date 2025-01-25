Экс-скаут «Зенита» назвал позицию правого защитника самой проблемной в команде

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник ответил на вопрос, какая позиция в клубе требует усиления.

В январе состав петербургской команды пополнил бразильский полузащитник Луис Энрике из «Ботафого», стоимость сделки составила около 30 миллионов евро.

«Сложно сказать, будут ли зимой у «Зенита» еще приобретения, потому что Луис Энрике — это недешевая покупка. Будем надеяться, что он порадует не только болельщиков «Зенита», но и всех поклонников российского футбола. Вопрос, насколько финансы клуба позволяют взять еще кого-то зимой. «Зенит» не приобретает кого попало, а качественные футболисты стоят денег. Время до лета есть, чтобы подыскать замены игрокам, которые уйдут. И это будут не просто замены, а те, кто усилит команду.

Какая позиция требует усиления больше всего? Наверное, самая открытая позиция — правый защитник. Надо искать перспективного игрока, но не столь дорогого. Да, есть Мантуан, который неплохо закрывает эту позицию, но делает это на четвёрку. Это не топ-уровень. «Зенит» — это бразильская семья, в которую еще кто-то может влиться», — заявил Баранник Legalbet.

Луис Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. В прошедшем сезоне 24-летний нападающий забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач в 55 матчах и помог команде выиграть Кубок Либертадорес.