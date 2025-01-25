Новичок «Зенита» Луис Энрике назвал свои сильные стороны

Новичок «Зенита» полузащитник Луис Энрике назвал свои сильные стороны.

«Я бы сказал: ловкость, скорость и удары по воротам», — заявил футболист в интервью пресс-службе петербургского клуба.

«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт по схеме «4+1».

В прошлом сезоне Энрике провел 55 матчей за «Ботафого», забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач. В составе клуба футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.