Новичок «Зенита» Луис Энрике назвал свои сильные стороны
Новичок «Зенита» полузащитник Луис Энрике назвал свои сильные стороны.
«Я бы сказал: ловкость, скорость и удары по воротам», — заявил футболист в интервью пресс-службе петербургского клуба.
«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт по схеме «4+1».
В прошлом сезоне Энрике провел 55 матчей за «Ботафого», забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач. В составе клуба футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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