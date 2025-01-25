«Спартак» прибыл на второй сбор, Станкович присоединился к команде в Дубае
В субботу, 25 января, футболисты московского «Спартака» прибыли в Дубай, где пройдет второй зимний сбор команды.
Из Москвы в ОАЭ летели в основном россияне, в то время как ряд игроков предпочел провести выходные между первым и вторым сборами в других местах.
Отсутствовал из-за пополнения в семье в конце турецкого сбора и главный тренер Деян Станкович, который присоединился к команде уже в Дубае.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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