«Спартак» прибыл на второй сбор, Станкович присоединился к команде в Дубае

В субботу, 25 января, футболисты московского «Спартака» прибыли в Дубай, где пройдет второй зимний сбор команды.

Из Москвы в ОАЭ летели в основном россияне, в то время как ряд игроков предпочел провести выходные между первым и вторым сборами в других местах.

Отсутствовал из-за пополнения в семье в конце турецкого сбора и главный тренер Деян Станкович, который присоединился к команде уже в Дубае.