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КДК РФС оштрафовал Ваноли, Юрана и Березуцкого за выход за пределы технической зоны

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес несколько наказаний по итогам 24-го тура Тинькофф РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

За такое же правонарушение оштрафованы тренер «Химок» Сергей Юран — на 20 тысяч рублей, тренер ЦСКА Алексей Березуцкий — на 10 тысяч рублей.

Тренер вратарей «Локомотива» Саша Март и аналитик Марвин Комппер оштрафованы на 20 тысяч рублей. Оба за выход за пределы технической зоны.

«Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче с «Зенитом» (0:2) — шесть желтых карточек.

Алексей Березуцкий
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
РФС
Паоло Ваноли
КДК
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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