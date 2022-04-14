КДК РФС оштрафовал Ваноли, Юрана и Березуцкого за выход за пределы технической зоны

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес несколько наказаний по итогам 24-го тура Тинькофф РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

За такое же правонарушение оштрафованы тренер «Химок» Сергей Юран — на 20 тысяч рублей, тренер ЦСКА Алексей Березуцкий — на 10 тысяч рублей.

Тренер вратарей «Локомотива» Саша Март и аналитик Марвин Комппер оштрафованы на 20 тысяч рублей. Оба за выход за пределы технической зоны.

«Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче с «Зенитом» (0:2) — шесть желтых карточек.