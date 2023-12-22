Наумов: «С Леонченко стоило прекратить сотрудничество из-за того, что он вместе с немцами сделал в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» отреагировал на продление контракта с генеральным директором железнодорожников Владимиром Леонченко сроком на два года.

«Я думаю, стоило прекратить с ним сотрудничество из-за того, что он вместе с немцами сделал в «Локомотиве». Он руководил всеми процессами, они столько напороли там, что до сих пор «Локомотив» расхлебывается из-за отсутствия трансферных средств. Те кадровые ошибки, которые они допустили, будут еще аукаться. Когда убирали всех немцев, надо было вместе с ними и Леонченко убирать. Это мое сугубо личное мнение. Я считаю, что Леонченко должен быть наказан за те вещи, которые они сделали. Конечно, продлевать контракт я бы с ним не стал», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Наумов считает, что неплохая игра «Локомотива» в последнее время не связана с работой Леонченко.

«Это заслуга тренерского штаба и Нагорных, который возглавил совет директоров. К сожалению, сегодня Нагорных приходится очень трудно работать в текущие дела. Насколько я информирован, а я информирован о делах в «Локомотиве», Леонченко не очень утруждает себя в каждодневной работе. Он не справляется с этими делами, и эти дела приходится брать на себя Нагорных и другим сотрудникам, а это не совсем правильно. Я думаю, что возможно продлили с ним контракт, потому что он удобен, никому не возражает, но как сотрудник, я думаю, он слабый», — Добавил Наумов.

51-летний функционер работает в «Локомотиве» с декабря 2020 года.