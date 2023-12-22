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Сегодня, 16:24

Наумов: «С Леонченко стоило прекратить сотрудничество из-за того, что он вместе с немцами сделал в «Локомотиве»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» отреагировал на продление контракта с генеральным директором железнодорожников Владимиром Леонченко сроком на два года.

«Я думаю, стоило прекратить с ним сотрудничество из-за того, что он вместе с немцами сделал в «Локомотиве». Он руководил всеми процессами, они столько напороли там, что до сих пор «Локомотив» расхлебывается из-за отсутствия трансферных средств. Те кадровые ошибки, которые они допустили, будут еще аукаться. Когда убирали всех немцев, надо было вместе с ними и Леонченко убирать. Это мое сугубо личное мнение. Я считаю, что Леонченко должен быть наказан за те вещи, которые они сделали. Конечно, продлевать контракт я бы с ним не стал», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Наумов считает, что неплохая игра «Локомотива» в последнее время не связана с работой Леонченко.

«Это заслуга тренерского штаба и Нагорных, который возглавил совет директоров. К сожалению, сегодня Нагорных приходится очень трудно работать в текущие дела. Насколько я информирован, а я информирован о делах в «Локомотиве», Леонченко не очень утруждает себя в каждодневной работе. Он не справляется с этими делами, и эти дела приходится брать на себя Нагорных и другим сотрудникам, а это не совсем правильно. Я думаю, что возможно продлили с ним контракт, потому что он удобен, никому не возражает, но как сотрудник, я думаю, он слабый», — Добавил Наумов.

51-летний функционер работает в «Локомотиве» с декабря 2020 года.

ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Юрий Нагорных
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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