Агент Гюнтера: «Локомотив» интересуется Кораем»

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, рассказал об интересе к игроку от российского клуба.

«К Кораю есть интерес от «Локомотива», — заявил Акан «РБ Спорт».

В предыдущем сезоне Гюнтер провел 23 матча в серии А, в которых немецкий футболист забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermakt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.